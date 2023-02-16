عمود إنارة يهشّم سيارة أسفل كوبرى الميرغنى بمصر الجديدة

تسبب سقوط عمود إنارة أسفل كوبري الميرغني المستحدث اتجاه المطار بمنطقة مصر الجديدة ما أسفر عن تهشم سيارة ملاكي.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وقوع حادث مروري أسفل كوبري الميرغني المستحدث اتجاه المطار بمنطقة مصر الجديدة.

على الفور انتقل رجال الأمن وبصحبتهم ونش وتبين اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة بجانب الطريق ما تسبب في سقوطه وتهشم واجهة السيارة بالكامل دون إصابات.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وصاحب السيارة وتم التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدًا لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة.