الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المصرية اللبنانية»: «طيبة» رئيسا و«الشناوي» نائباً للجنة التشييد والتنمية

الشناوي وطيبة
الشناوي وطيبة

أعلنت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، تشكيل لجنة التشييد والتنمية العمرانية برئاسة أحمد طيبة، والدكتور أحمد الشناوي نائبا للرئيس.

وعقدت اللجنة أولي اجتماعاتها لتشكيل اللجنة وعرض خطة العمل خلال للمرحلة القادمة.

وقال أحمد طيبة، رئيس اللجنة، إنه تم الاتفاق على إقامة ملتقى سنوي للمستثمرين العقاريين في مصر ولبنان، على أن يعقد مرتين في العام بالقاهرة وبيروت.

وأضاف أحمد طيبة، أن اللجنة ستعمل على التعريف بالفرص الاستثمارية في قطاع البناء في مصر والدول العربية والمدن الجديدة وما يعكسه من فرص متاحة للقطاع الخاص، بجانب عقد اجتماع شهري للجنة لمتابعة كافة التشريعات والإجراءات المطلوبة وعرضها على المسؤولين في الدولة والمجالس النيابية.

من جهته،ـ قال الدكتور أحمد الشناوي، نائب رئيس لجنة التشييد والبناء، إنه تم بحث سبل التعاون المشترك مع، المجلس العقاري المصري وكل من غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، وشعبة الاستثمار العقاري بجمعية رجال الاعمال المصريين للإعداد لمذكرة بالمشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع لعرضها على المسؤولين.

وأضاف الشناوي، أن اللجنة تدرس تنظيم لقاء موسع بحضور كبار المسئولين من وزارة الإسكان وهيئة التنمية العمرانية ورؤساء الهيئات المعنية، والقطاع المصرفي والبنك المركزي، واتحاد بنوك مصر بشأن بحث اهم المشكلات التي تواجه قطاع التمويل العقاري للشركات والمطورين تحت الانشاء بجانب زيادة التعاون المشترك بين رجال الأعمال العاملين بقطاع التشييد والتطوير العقاري ومواد البناء في مصر ولبنان.

كما ناقش الاجتماع عدد من التعديلات باسم اللجنة للجنة التشييد والتنمية، وإعادة صياغة الأهداف ووضع خطة عمل جديدة، وتشكيل اللجنة من أعضاء الجمعية العاملين بالقطاع العقاري والبنية التحتية والصناعات المرتبطة بالتشييد والبناء وارسال اهداف اللجنة، بجانب دعوة الشركات ورجال الاعمال غير الأعضاء في القطاع العقاري للانضمام الجمعية واللجنة.

اللبنانية لرجال الاعمال المصرية أحمد الشناوي أحمد طيبه لتشكيل

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