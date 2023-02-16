سقوط عصابات سرقة الهواتف المحمولة وكابلات الكهرباء والأكشاك بالقاهرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية مكبرة، وتمكنت من تحقيق عدة نتائج إيجابية خلال 24 ساعة، جاء أبرزها كما يلي:

ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، وبحوزتهما «دراجة نارية "ملك أحدهما" - لاب توب - 9 هواتف محمولة مختلفة الأنواع»، وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب «الخطف»، باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وفك أحدهما كلمة المرور الخاصة بالهواتف، من خلال جهاز اللاب توب المضبوط، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموهما بالسرقة.

ضبط شخصين لهما معلومات جنائية حال استقلالهما تروسيكل دون لوحات معدنية «قيادة أحدهما» بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبحوزتهما «مصهر كهرباء "جهاز مقاومة"- أَجَنة حديد - منشار حديدي - كابلين نحاسيين رئيسيين بطول مترين»، وذلك في أثناء محاولتهما سرقة إحدى كبائن الكهرباء بدائرة القسم، وإحداث تلفيات بعدة أسلاك به، وبمناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص مجاله في سرقة الأسلاك النحاسية من أجهزة المقاومة، لبيعها لعميلهم سيئ النية صاحب مخزن خردة وله معلومات جنائية وكائن بدائرة قسم شرطة المطرية، وتم ضبطه حال تواجده بمسكنه وبصحبته نجله ومقيم بذات العنوان، وعثر بداخل المخزن عملهما على «مجموعة من الأسلاك النحاسية بطول 10 أمتار - 8 مصهر كهرباء - جهاز مقاومة - مجموعة من الأسلاك الهوائية الخاصة بأعمدة الإنارة بطول 25 مترًا»، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

ضبط 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، لاستيلائهم على «مبلغ مالي - كمية مـن السجائر مختلفة الأنواع- 3 ماكينات شحن إلكتروني - هـاتف محمول - وحدة التخزين الخاص بكاميرا مراقبة»، وذلك من أحد الأكشاك الكائنة بدائرة قسم شرطة بدر تحت تهديد السلاح «طبنجة صوت وطلقات»، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقروا باستيلائهم على ماكينات الشحن اعتقادًا منهم بقدرتهم على تحويل مبالغ مالية لهم من خلالها، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، فتخلصوا منها بنطاق محل سكنهم، وإنفاقهم المبلغ المالي المستولى عليه، وأرشدوا عن ماكينات الشحن الإلكتروني بمكان التخلص منها، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين، واتهامهم بارتكاب الواقعة.

ضبط شخصين حال محاولتهما سرقة أحد الأشخاص «مقيم بدائرة قسم التجمع الأول بدائرة قسم شرطة عابدين»، وبسؤال المجني عليه، قرر أنه حال سيره بدائرة القسم، استوقفه سالفي الذكر، عقب افتعالهما مشاجرة معه والتعدي عليه بالضرب والاستيلاء منه على هاتفه المحمول والمبلغ المالي المضبوطين بحوزتهما، وبمواجهة المشكو في حقهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.