تسيير حركة الطريق الزراعى فى شبرا بعد رفع «كوبرى المشاة المنهار»

فتح رجال المرور الحركة المرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، في الاتجاه القادم من القاهرة، أمام المركبات والسيارات، وانتظام الحركة المرورية، بعد رفع وتجنيب كوبري مشاة سقط على الطريق بمنطقة حي غرب شبرا الخيمة.

كانت قد توقفت الحركة المرورية على الطريق الزراعي السريع بسبب انهيار كوبرى مشاة بالقليوبية.

وتلقت غرفة عمليات محافظة القليوبية إخطارًا بسقوط كوبري مشاة الثلاجة على الطريق الزراعي بنطاق حي غرب شبرا الخيمة، حيث انتقلت على الفور أجهزة الأمن والمحافظة إلى موقع الحادث.

وتبين أن السقوط نتج عن اصطدام ونش محمل بحفار بجسم كوبري المُشاة، ولم يحدث أي خسائر في الأرواح، وتقوم الشرطة حاليًا بضبط السيارة التي تسببت في سقوط كوبري المشاة، وتم بالدفع بأوناش لرفع كوبري المشاة لفتح الطريق وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.