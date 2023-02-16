الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

«صحة النواب» تطالب بدعم جهود الصحة العالمية لمواجهة الآثار السلبية لزلزال سوريا وتركيا

زلزال تركيا
زلزال تركيا

طالب الدكتور محمد سليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته بسرعة الاستجابة للنداء الإنسانى الذى أطلقه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس- أثناء زيارته سوريا- لجمع 43 مليون دولار لدعم جهود الاستجابة في سوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين قبل أسبوع وأدى إلى وفاة وتشريد وإصابة عشرات الآلاف.

وقال "سليم"، فى بيان له أصدره اليوم، إنه يجب أن تتحرك دول العالم وبسرعة لهذا النداء من منظمة الصحة العالمية لتخفيف الآثار الصحية السلبية على الآلاف من المواطنين المتضررين من هذا الزلزال المدمر، موجهاً التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى لحرصه على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لسوريا وتركيا عقب تعرضهما مباشرة لهذا الزلزال.

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وفي السياق، وجّه الدكتور محمد سليم التحية والتقدير لمختلف دول العالم التى قدمت المساعدات لسوريا وتركيا، مشيداً بدور منظمة الصحة العالمية لتخفيف الآثار السلبية على المتضررين من هذا الزلزال، ومعلناً عن اتفاقه التام مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بسرعة التحرك ومضاعفة جهود الاستجابة لتقديم المساعدات للمتضررين من الزلزال.

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