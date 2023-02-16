بعد 12 ساعة عمل.. انتهاء إصلاح خط طرد محطتي صرف صحي ببورسعيد

تابع اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أعمال إصلاح كسر بخط الطرد الرئيسي لمحطتي صرف صحى 8S ، S قطر 700 مم GRP بحى المناخ أمام استاد النادى المصرى بمحافظة بورسعيد تحت إشراف المهندسة عزيزة طايع رئيس قطاع بورسعيد.

وتم الانتهاء منه وذلك بعد استمرار العمل ما يقرب من 12 ساعة وعودة الأمور الى طبيعتها، وذلك فى إطار سياسة الشركة للتعامل الفورى مع الأعطال والكسور لضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى محافظات القناة.

وأشار رئيس الشركة أن خط طرد محطة صرف صحى 8S والتى تبلغ طاقتها التصميمية 30000 الف م3/ يوم لخدمة حى الشرق وحى المناخ، قد تعرض لكسر مفاجئ وقد تمكنت فرق الصيانة الفنية من إنهاء أعمال الإصلاح في وقت قياسي وذلك بعد التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة والمرافق المختلفة ( غاز – كهرباء – اتصالات ) مشيرًا إلى أنه تم الدفع بعدد من سيارات شفط المياه وسيارة السيول لسحب تجمعات المياه الناتجة عن الكسر وذلك لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت أنه تم الاستعانة بالفرق الفنية والمعدات المتخصصة من شركة الصرف الصحى بالقاهرة للتعاون مع الفرق الفنية بشركة محافظات القناة فى إصلاح الكسر إيمانا من ان الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تعمل ككيان واحد وقت الطوارئ والأزمات.

وأشار إلى أن الشركة تفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين على مدار اليوم من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو تليفون محمول أو من خلال رقم الواتساب 01206666240 ، ومن خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك لتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.