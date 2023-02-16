حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الخميس 16 فبراير 2023
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الخميس 16 فبراير 2023، لجميع مواليد الأبراج الفلكية على النحو التالي.
- برج الحمل
مهنياً: الحسم مطلوب في الفترة المقبلة، لأن التردد قد تكون له عواقب وخيمة جداً
عاطفياً: عليك ان تقف إلى جانب الشريك، حتى يتمكن من تجاوز مشكلاته العائلية
صحياً: عليك التذكر دائماً أن لا غنى عن الرياضة للمحافظة على الرشاقة
- برج الثور
مهنياً: تتاح فرص كبيرة أمامك ولكن انتبه من أن تكون مستغلاً من قبل الزملاء
عاطفيا: طموحك يسهل عليك الأمور العاطفية ويفتح أمامك مجالات كثيرة لكسب قلب الشريك بسرعة
صحياً: حان الوقت لتبرهن للجميع أنك قادر على العودة إلى ما كنت عليه بالنسبة إلى وزنك
- برج الجوزاء
مهنياً: بوسعك الاطمئنان، يساهم الحظ في تهدئة الأمور وإحلال السلام والطمأنينة
عاطفياً: في ما يتعلق بالحبيب انت مدرك تماماً اهتمامه واستعداده للوقوف الى جانبك
صحياً: لا تعاكس الظروف ولا تجعلها تصيبك باكتئاب وعزلة تبقيك في أزمة نفسية
- برج السرطان
مهنياً: قضية ديون ومستحقات ومشاكل تتعلق برهن، لا تراهن إلاّ على الصلب والأكيد والمتين
عاطفياً: تواجه تغييرات كثيرة، تصرف بذكاء ولا تقع تحت الانفعال والغضب لأن هذا يسيء إليك
صحياً: الموازاة بين العمل والاهتمام بالصحة تبقيك في حالة ممتازة ومريحة
- برج الأسد
مهنياً: تتضاعف مكاسبك وتتحقق مطالبك وتحاول أن تجد وقت فراغ لتملأه بإنجاز جديد يحقق لك النجاح الأكيد
عاطفياً: تبدي بعض ردات الفعل الإيجابية فتتحسن الأجواء وتزول الاضطرابات بينك وبين الشريك
صحياً: لا يخلو الأمر من المرور بظروف صعبة، لكن التماسك ضروري في هذه الحالة
- برج العذراء
مهنياً: نجاحك باهر، فأنت تبني أسساً صلبة كالصخر لن يقوى أحد على تدميرها.
عاطفياً: دع قلبك يقرر واعط عقلك إجازة طويلة وامنح الشريك فرصة التعبير عن مشاعره
صحياً: لا تقع ضحية الاضطرابات النفسية العابرة ولا تتركها تتملكك فهي تسبب لك مشاكل كثيرة
- برج الميزان
مهنياً: قد يطلب إليك التنحي من مكان أو مساعدة الآخرين أو القبول ببعض التنازلات أو العمل خلف الستار
عاطفياً: كلامك الجميل يبعدك والشريك عن المشاكل العاطفية، وتحاول أن تكون أكثر وداً معه
صحياً: تعامل مع الواقع الصحي بوعي وإدراك، ولا تخالف تعليمات الطبيب حتى لو كانت قاسية
- برج العقرب
مهنياً: إذا تسلمت دفة القيادة في العمل، فعليك أن تثبت للجميع أنك جاهز وأهل للثقة
عاطفياً: إذا كانت الشكوك في مكانها، فعليك أن تظهر الحقيقة إلى العلن حتى لا تلام
صحياً: لا تعر انتقادات الآخرين انتباهاً ولا تدعها تثير أعصابك، بل حاول التلهي بأمور تفيدك صحياً
- برج القوس
مهنياً: البحث في ملفات الماضي يكون جدياً لمصلحتك، وتلاحظ الفارق سريعاً
عاطفي: الاستقرار العاطفي مهم جداً، تندفع مع تأثير الحظ وتحظى بالشخص الذي طالما تمنيت العيش معه
صحياً: لا داعي إلى التوتر، تبدو مزاجياً وقليل الصبر ولا سيما حين يتعلق الأمر بأحد الأولاد
- برج الجدي
مهنياً: يزيل هذا اليوم الالتباسات السابقة ويجعلك أكثر تناغماً مع المحيط
عاطفياً: لا تقدم للشريك أكثر مما يطلبه منك، فهو يكتفي بما تقدمه له من عاطفة وحب
صحياً: الاعتدال في ممارسة الرياضة هو أفضل الحلول، وكل ما عدا ذلك ليس ايجابياً
- برج الدلو
مهنياً: تجنب التدخل في مشاكل الآخرين حتى تجد راحتك، وكن على حذر
عاطفياً: يوم زاخر بالآمال والإيجابيات أنت متواضع، ما يجعلك عرضة لأنظار من حولك
صحياً: الأجواء الجميلة المحيطة بك تبقيك في حال من الفرح والسعادة والشعور بالارتياح
- برج الحوت
مهنياً: تشعر بأنك رقيق الإحساس، و كمكافأة على هذه الحساسية الرفيعة تنتزع اللطف من كل من هم حولك
عاطفياً: إذا قررت الخروج عن الأساليب المطروقة، ترى فرصاً عاطفية جديدة تنفتح أمامك
صحياً: اتصل بمحيطك بشكل أفضل ولا تغلق الباب أمام فرص الحوار للتخفيف من حدة أعصابك