تحطم مروحية عسكرية فى ولاية ألاباما ومقتل العسكريين على متنها

أعلن الحرس الوطني بولاية تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية تحطم مروحية عسكرية من نوع "بلاك هوك" قرب طريق سريع في ولاية آلاباما جنوبي البلاد ما أودى بحياة عسكريين كانا على متنها.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، فقد قال الحرس الوطني بولاية تينيسي في بيان: إنّ مروحية تابعة له كانت في رحلة تدريبية حين تحطّمت عصر الأربعاء قرب مدينة هانتسفيل في ولاية آلاباما المجاورة لتينيسي، وأضاف أنّ المروحية كان على متنها شخصان هما عسكريان في الحرس الوطني وقد لقيا مصرعهما في الحادث.



واشنطن ترفض الاتهامات بتفجير أنابيب «السيل الشمالي» نورد ستريم

وفي سياق منفصل، رفضت الخارجية الأمريكية الاتهامات الموجهة إلى الولايات المتحدة بتفجير أنابيب غاز "السيل الشمالي" في بحر البلطيق.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس: "هذا تضليل سافر أن الولايات المتحدة وراء ما حدث بـ"السيل الشمالي" أو تفجير "السيل الشمالي" نورد ستريم.



وتابع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس: : "نحن نؤكد هذه الرسالة دائما في وجه الأكاذيب التي تنشرها السلطات الروسية، وسنواصل ذلك بشتى الأشكال في حال الضرورة".



وفي معرض رده على سؤال عن الدور الأمريكي في التحقيق في الحادث، أشار برايس إلى أن "تلك الانفجارات لم تقع في الأراضي الأمريكية، وبالتالي أترك لشركائنا الذين حدث ذلك في أراضيهم، أن يتحدثوا عن آليات التحقيق اللازمة".



ورفض المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، التعليق على المبادرة الروسية لبحث تفجير "السيل الشمالي" في مجلس الأمن الدولي.



وكان الصحفي الأمريكي سيمور هيرش قد نشر في وقت سابق من هذا الشهر مقالا، كشف فيه أن الولايات المتحدة دبرت تفجير أنابيب "السيل الشمالي" في بحر البلطيق، وأن عملية التفجير نفذها النرويجيون في مياههم في سبتمبر الماضي.

