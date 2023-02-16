الخميس 16 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

متسابقو «الدوم» يبدعون فى عزف آلة العود أمام لجنة تحكيم البرنامج

مصطفى عبدالناصر
مصطفى عبدالناصر

شهدت حلقة الليلة من برنامج "الدوم" عزف عدد من المشاركين في المسابقة على آلة العود للمرة الأولى واستطاعوا جذب أنظار لجنة التحكيم المكونة من عازف القانون ماجد سرور، وعازف الناي نبيل برجاس، والموزع يحيي الموجي، وعازف الايقاع سعيد الأرتيست، والفنان طارق فؤاد.

واستطاعت سارة جاد، أن تطرب آذان لجنة التحكيم بعزفها، وعلق الفنان طارق فؤاد على عزفها قائلًا: "ايديك جميلة وريشتك حلوة يا سارة".

سارة جاد

كما قدم المتسابق محمد قنديل، عزفًا مميزًا على العود، وعبر الفنان طارق فؤاد على عزفة قائلًا: "لك شخصية وعجبني أسلوبك وعجبتني يا محمد".

محمد توفيق

وقدم المتسابق مصطفى عبدالناصر، عزفًا على العود، وعلقت لجنة التحكيم بأن منير بشير الذي عزف له المتسابق هو عازف عملاق وهو طراز فريد في العزف والتأليف و مقطوعة صعبة وأحسنت في عزفها.

مصطفى عبدالناصر

برنامج الدوم

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر، وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

برنامج الدوم آلة العود عزف محمد قنديل مصطفى عبدالناصر سارة جاد

مواد متعلقة

سعاد مردم بك: «الدوم» عبقرى.. ومصر نبع الفن الأساسى

تأهل 3 متسابقين فى فئة الرسم والتصوير والنحت للتصفيات نصف النهائية بـ«الدوم»

جومانا مراد لمتسابقى «الدوم»: طلعوا المواهب فى الرسم.. هتبهرونا

متسابق بـ«الدوم» يبهر لجنة التحكيم بلوحة فنية مبهرة

علياء أحمد تبهر لجنة تحكيم «الدوم» بعمل فنى عن التشتت

«الدوم» يستعرض تجربة سمير رافع مؤسس فن السيرالية الشعبية

12 متسابقًا يتنافسون فى فئة الفن التشكيلى فى «الدوم»

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

انطلاق الدورة التاسعة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بعرض «سمك القرش»

تلميح روسى بـ«الانتقام» من أمريكا بعد تجاوز «الخط الأحمر»

السعودية تسير الطائرة الـ 11 إلى تركيا لإغاثة متضررى الزلزال

بعد خطأ الشناوى.. حقيقة طلب كولر التعاقد مع حارس مرمى جديد

زيارة «الصفدى» لسوريا بعد 12 عاما.. هل تعود دمشق للحضن العربى؟

عريس الجنة.. مصرع زوج وإصابة زوجته خلال حفل زفاف بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رؤية سياسية إشكالية لمؤسسة "كارنيغي " لحل الأزمة اللبنانية

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «1»

كريم فرغلى

وبينا ميعاد

محمد العسيري

الراديو المصرى.. أسرار الحياة والجمال

ماجد حبته

خمسون فرصة مستقبلية

د. القس صفوت البياضى

قصيدة مستحقة للشاعر التونسي أبو القاسم الشابي

محمد عبدالعزيز

محبة لا تمحوها الأيام ولا مؤامرات اللئام

إبراهيم داود

الفرح هو المهم

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

أزمة «الإصلاح القضائى».. تظاهرات فى إسرائيل ضد نتنياهو

رئيس وزراء فلسطين يحذر من تبعات قانون سحب الجنسية

رئيس الشاباك الإسرائيلى يحذر «بن غفير» من خطواته فى القدس