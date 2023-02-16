متسابقو «الدوم» يبدعون فى عزف آلة العود أمام لجنة تحكيم البرنامج

شهدت حلقة الليلة من برنامج "الدوم" عزف عدد من المشاركين في المسابقة على آلة العود للمرة الأولى واستطاعوا جذب أنظار لجنة التحكيم المكونة من عازف القانون ماجد سرور، وعازف الناي نبيل برجاس، والموزع يحيي الموجي، وعازف الايقاع سعيد الأرتيست، والفنان طارق فؤاد.

واستطاعت سارة جاد، أن تطرب آذان لجنة التحكيم بعزفها، وعلق الفنان طارق فؤاد على عزفها قائلًا: "ايديك جميلة وريشتك حلوة يا سارة".

سارة جاد

كما قدم المتسابق محمد قنديل، عزفًا مميزًا على العود، وعبر الفنان طارق فؤاد على عزفة قائلًا: "لك شخصية وعجبني أسلوبك وعجبتني يا محمد".

محمد توفيق

وقدم المتسابق مصطفى عبدالناصر، عزفًا على العود، وعلقت لجنة التحكيم بأن منير بشير الذي عزف له المتسابق هو عازف عملاق وهو طراز فريد في العزف والتأليف و مقطوعة صعبة وأحسنت في عزفها.

مصطفى عبدالناصر

برنامج الدوم

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