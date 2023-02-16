الهلال السودانى: قرار كاف مجاملة للأهلى وصن داونز

أكد الفاضل التوم، نائب رئيس نادي الهلال السوداني، أن مواجهة النادي الأهلي، مهمة لفريقه في ظل الخسارة الأولى أمام صن داونز الجنوب أفريقي، وبالتالي الفوز مطلوب بشكل كبير.

وتابع التوم خلال مداخلة هاتفية مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الفريق السوداني استعد بشكل جيد لمواجهة الأهلي، من أجل تعويض الهزيمة الأولى، وتدارك الموقف".

وعن قرار كاف بحظر حضور الجماهير عن المواجهة قال: "نعتبره في النادي صادم وظالم، خاصةً أنه مُجهز بشكل تام ولا نعلم لماذا القرار؟".

وأضاف: "الجماهير هي عنصر مهم بالنسبة لنا وكرة القدم دون جمهور تكون بلا روح، وقرار ظالم وجاء قبل 72 ساعة من المواجهة، وهو تكرار لنفس سيناريو مباراة الفريقين منذ موسمين".

وأشار التوم، إلى أن الملعب جاهز بشكل تام وكانت الملاحظات من كاف في منطقة الجماهير، ولكنه قرار غريب خاصةً أن الملعب يتمتع بالخدمات التي تحافظ على الجماهير، والقرار ليس فيه منطق أو عدل، وصدر ظلم كبير للنادي.

واستطرد: "قرار كاف من وجهة نظري جاء من أجل تعويض الأهلي، من أحداث مباراة الفريقين في أم درمان منذ موسمين، بالإضافة إلى رغبة الاتحاد الأفريقي في تأهل الأهلي وصن داونز عن المجموعة الثانية".

واختتم: "الشعب المصري والسوداني شعب واحد، وجماهير الهلال خارج المنافسة تؤازر الأهلي وجماهير المريخ تؤازر الزمالك، وقرارات كاف لا تؤثر على علاقاتنا مع القلعة الحمراء وتربطنا علاقات وطيدة ولن نسمح بضرب هذه العلاقة".