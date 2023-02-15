الأربعاء 15 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تعادل سلبى بين بروسيا دورتموند وتشيلسى بالشوط الأول لثمن نهائى أبطال أوروبا

تشيلسي ودورتموند
تشيلسي ودورتموند

تعادل فريق بروسيا دورتموند الألماني، مع ضيفه تشيلسي الإنجليزي، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، سلبيًا بدون أهداف.

وفرض بروسيا دورتموند استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين وافتقر للدقة في إنهاء الهجمات.

وانحصرت المحاولات الهجومية بين لاعبي كلا الفريقين في أقدام الدفاع، بعد أن قدم دفاع كلا الفريقين أداءً مميزًا في إيقاف الهجمات والمحاولات الهجومية لكل منهما.

ولم يسدد أي من الفريقين أي كرة على المرمى طوال أحداث الشوط الأول.

لاعبو بروسيا دورتموند حاولوا الوصول لمرمى تشيلسي في 11 مرة، 4 منها خرجت من الملعب واعترض الدفاع 7؛ فيما حاول لاعبو تشيلسي الوصول للمرمى 4 مرات واعترض الدفاع 2 وخرجت 2 من الملعب.

واستحوذ بروسيا دورتموند على مجريات اللعب بنسبة 59% مقابل 41% لصالح فريق تشيلسي.

تشكيل تشيلسي لمباراة بروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا
 في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: ريس جيمس، تياجو سيلفا، كاليدو كوليبالي، بن تشيلول.

وسط الملعب: إنزو فيرنانديز، روبن لوفتوس تشيك، حكيم زياش.

الهجوم: جواو فيليكس، ميخايلو مودريك، كاي هافيرتز.

فيما جاءت دكة بدلاء تشيلسي على النحو الآتي: "بيرجستورم، بيتينيلي، سيزار أزبلكويتا، تشالوبا، ويسلي فوفانا، مارك كوكريلا، هال، ماتيو كوفاسيتش، دينيس زكريا، كالاجير، تشوكوميكا، ماسون ماونت".

ويغيب عن تشيلسي في مباراة اليوم كلًا من: "بيير إيمريك أوباميانج، بنوا باديشيلي، لمشاركتهما مع فرق أخرى بالأبطال، فيما يغيب نجولو كانتي، مادويكي، إدوارد ميندي، كريستيان بوليسيتش، رحيم ستيرلينج، بورخا، للإصابة.

وسبق أن واجه البلوز أندية ألمانيا في الأبطال 19 لقاء سابق فاز في 10 لقاءات وتعادل في 3 وخسر 6 لقاءات، وكان شالكة أكثر نادي واجه من قبل في 6 مباريات.

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