الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مياه المنيا: تطوير محطات بنى مزار وأبو قرقاص وديرمواس فى وقت قياسى

الدكتور محمد أبو
الدكتور محمد أبو زيد والمهندس رجب السعيد جبر

تفقد اليوم الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا يرافقه المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب بمحافظة المنيا واللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة أعمال إعادة تأهيل وتطوير محطة مياه معصرة ملوي بطاقة تصميمية ٨٠٠ ل ث وبتكلفة ٢٤ مليون جنيه.

وعقد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي اجتماعاً موسعاً مع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع ومديري العموم بالقاعة الرئيسية بمحطة المعصرة لتقييم الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبحث آليات تطوير المحطات لتسليمها ضمن مشروعات حياة كريمة. 

 

أوضح السعيد خلال الإجتماع أنه تم تأهيل وتطوير محطات (بني مزار - أبو قرقاص _ ديرمواس) في وقت قياسي وطبقاً للخطط الزمنية ومخطط تطوير وتأهيل كافة المحطات بالإضافة إلى عمل دورات تدريبية للمهندسين لرفع كفائتهم. 

 

كما أوضح ضرورة تقليل نسبة الفاقد من المياه المنتجة من خلال التأكيد على تركيب العدادات بكافة الأفرع، مشددا على مديري الأفرع بالتأكد من تركيبها  من خلال تشكيل لجان بكافة الأفرع للمراجعة على المعاينات.

 

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي على ضرورة تركيب العدادات بكافة المباني الإدارية للشركة، بالإضافة إلى التأكد من تركيب القطع الموفرة بكافة الأفرع.

 

 كما شدد على مديري الأفرع بضرورة مراجعة كميات المياه المنتجة وكميات الصرف الصحي واعتمادها بهدف تقليل الشكاوي، مؤكدا على أهمية الابلاغ عن الأعطال من خلال الخط الساخن وعمل محاضر تنسيقية مع الوحدات المحلية ومجلس المدينة اثناء الاصلاح .

 

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن هذه الجولات والمتابعات تأتي تنفيذا لتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة علي أرض الواقع بجانب المشروعات الخدمية والعمل علي الإنتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد.

الدكتور محمد أبو زيد والمهندس رجب السعيد جبر في جولة
الدكتور محمد أبو زيد والمهندس رجب السعيد جبر في جولة
الدكتور محمد أبو زيد والمهندس رجب السعيد جبر في جولة
الدكتور محمد أبو زيد والمهندس رجب السعيد جبر في جولة
الدكتور محمد أبو زيد والمهندس رجب السعيد جبر في جولة
الدكتور محمد أبو زيد والمهندس رجب السعيد جبر في جولة
الدكتور محمد أبو زيد والمهندس رجب السعيد جبر في جولة
الدكتور محمد أبو زيد والمهندس رجب السعيد جبر في جولة
الدكتور محمد أبو زيد والمهندس رجب السعيد جبر في جولة
الدكتور محمد أبو زيد والمهندس رجب السعيد جبر في جولة
مياه المنيا تفقد تطوير وتأهيل محطة معصرة ملوي تقييم الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة المهندس رجب السعيد رئيس شركة مياه الشرب بالمنيا الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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