عودة «تويتر» للعمل بعد عطل 30 دقيقة

أعلنت وسائل إعلام محلية الأربعاء، عن عودة تطبيق تويتر للعمل بعد تعطله لنحو نصف ساعة في الشرق الأوسط، وفق شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

فيما أشارت الى أن تطبيق تويتر أصبح معطلًا عن العمل في عدد من الدول بالشرق الأوسط منذ نصف ساعة.

إيلون ماسك

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ"تويتر" وشركة تسلا، إيلون ماسك، عن تعيين رئيس تنفيذي جديد لـ"تويتر" قبل نهاية العام الحالي؛ لدعم الإدارة وتحقيق الاستقرار المالي للشركة.

وقال ماسك، خلال كلمته أمام القمة العالمية للحكومات في دبي، اليوم الأربعاء، إن منصة "تويتر" تعمل على الوصول إلى أعلى مستوى من تحديد الهوية لمستخدميها؛ وذلك لأننا نريد ضمان أفضل استفادة لمستخدمي "تويتر".

وتستضيف القمة العالمية للحكومات في يومها الثالث والأخير، الرئيس التنفيذي لتويتر، إيلون ماسك، في حوارٍ عن بُعد يديره رئيس القمة العالمية للحكومات، محمد عبدالله القرقاوي، في مناقشة حول أهم المستجدات التكنولوجية ومستقبل التكنولوجيا في العالم، وتأثيرها في حياتنا اليومية.

تحدث الرئيس التنفيذي لتويتر وشركة تسلا، إيلون ماسك، عن أوقات عمله الذي يبذله داخل شركاته ومؤسساته المختلفة يوميًا ومدى أهمية التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على العالم ومراقبتها والحذر منها.

وقال ماسك، خلال كلمته أمام القمة العالمية للحكومات في دبي، اليوم الأربعاء، إنه يبذل قصارى جهده في يومه من حيث العمل والابتكار: أنام 6 ساعات فقط يوميًا في فترة الليل، ما ساعدني بعد ذلك من إنقاذ تسلا من الإفلاس.

وأشار إلى أنه يعمل منذ الاستيقاظ حتى لحظة النوم على مدار الـ7 أيام وهذا غير اعتيادي على جسم الإنسان بشكل عام.