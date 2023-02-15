صبحي يفتتح بطولتي مصر الدولية وكأس الرئيس للتايكوندو

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بطولتي مصر الدولية وكأس الرئيس للتايكوندو، بحضور إيدي إيزاكا، رئيس الاتحاد الإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وإدريس الهلالي، رئيس الاتحاد العربي ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، والتي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتستضيفها مصر في نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة ما بين 11 وحتى 18 فبراير الجاري.

تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالترحيب بضيوف مصر المشاركين من مختلف دول العالم.

واكد وزير الشباب والرياضة فى كلمته الرياضة المصرية تحظى برعاية ودعم غير مسبوق من الدولة المصرية وهو الأمر الذى تأتي ثماره من خلال استضافة مصر لمختلف البطولات والمنافسات الرياضية العالمية والقارية مشيرا أن وضع البطولة تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يعكس مدي إهتمام الدولة المصرية بالرياضة في مصر والنهوض بها.

وأشار وزير الرياضة إلى أن رياضة التايكوندو أصبحت تمثل واحدة من الرياضات التى تجذب العديد من النشء والشباب لممارستها، وتعمل وزارة الشباب والرياضة في برامجها الخاصة باكتشاف الموهوبين مثل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي على دعم التايكوندو وغيره من اللعبات وخاصة الفردية بغرض دعم المنتخبات المصرية بالعناصر الواعدة فى مختلف اللعبات إضافة إلى تشجيع الممارسة الرياضية بين أوساط النشء والشباب وممارسة الرياضة بشكل عام، الذي يعود بالنفع على الصحة العامة لهم بصفة خاصة والمجتمع المصري بصفة عامة.

واختتم وزير الرياضة حديثه موجها الشكر والتقدير للراحل الكبير أحمد الفولي، لما قام به من دور بارز وكبير في رياضة التايكوندو على المستويين المحلى والدولى .

وتمكن لاعبو المنتخب الوطني في مستهل المنافسات من حصد 7 ميداليات متنوعة بواقع "4 ميداليات ذهبية، 2 ميدالية فضية، وميدالية برونزية".

وحقق الميداليات الذهبية كل من سيف عيسى وزن 80 كجم، وعبد الله عصام وزن 87 كجم، ومصطفى فرج وزن 58 كجم، وآية شحاتة وزن 67 كجم، فيما حقق الميدالية الفضية تقى شعبان وزن 73 كجم وعبدالرحمن درويش وزن 87 كجم، بينما جاءت البرونزية عن طريق نادين عمرو وزن 57 كجم.

كما تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو G2 يومي 17 و18 فبراير بمشاركة 35 دولة بعدد 339 مشارك كما تُلعب بطولة مصر الدولية للبارا تايكوندو يوم 16 فبراير.