لوك شاو: أسعى لرد المعروف لـ«تين هاج» وكاسميرو يجعلنا نشعر بالأمان

أكد لوك شاو، الظهير الأيسر لفريق مانشستر يونايتد، أهمية مواجهة برشلونة، مشيرًا إلى أنها ستكون اختبار كبير للفريقين.

ويلتقي فريق مانشستر يونايتد بنظيره برشلونة، غدًا، ضمن لقاءات ذهاب ملحق دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، على ملعب كامب نو، في الثامنة إلا ربع مساءً.

وقال لوك شاو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "إنها مباراة كبيرة، وجميعنا نتطلع لها، أعتقد أنها ستكون اختبار كبير وستظهر لنا أين نحن، نحن مستعدين لها".

وبسؤاله عن إمكانية اللعب في مركز قلب الدفاع، في ظل الغيابات المتواجدة بصفوف الفريق، أجاب: "لكي أكون صريحًا لست متأكدًا بعد، علينا الانتظار حتى إعلان التشكيل".

وعن مستواه الحالي، علق: "في أول مباراتين بالموسم أعتقد أن الفريق بأكمله وليس أنا فقط، لم نكن في مكان قريب من المكان الذي يجب أن نكون عليه، وتعلمنا من ذلك وتطورنا كفريق، وأعتقد أن ذلك يظهر في أدائنا، المدير الفني جيد جدًا وأظهر ثقته في، وأنا أود أن أرد له المعروف بأدائي".

وتطرق شاو للحديث عن أهمية كاسميرو لمانشستر يونايتد، قائلًا: "أعتقد أن أهميته للفريق واضحة للجميع، بالنسبة لنا كمدافعين إنه يمنحنا الإحساس بالأمان، إنه يحب أن يستعيد الكرة ويتزحلق عليها، نمزح أحيانًا أنه يحب أن يفقد الكرة ليستعيدها مرة أخرى، أنا سعيد جدًا لاستعادته غدًا لأن غيابه كان فوضى عارمة لنا".

وانضم كاسميرو لصفوف فريق مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية التي سبقت بداية الموسم الجاري، بعد رحيله عن فريق ريال مدريد الإسباني، وغاب عن مباراتي الفريق الماضيتين أمام ليدز يونايتد بالجولة الـ23 والمؤجلة من الجولة الثامنة بسبب تلقيه بطاقة حمراء.

ولعب كاسميرو 30 مباراة بقميص مانشستر يونايتد منذ انضمامه لصفوف الفريق، وسجل 4 أهداف وصنع 5 لزملائه.

