الأربعاء 15 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحقيقات موسعة مع الفنانة أميرة العايدى وابنها بسبب قضية الميراث

أميرة العايدي
أميرة العايدي

تجرى جهات التحقيق تحقيقاتها الموسعة مع الفنانة أميرة العايدي، طليقة الممثل الراحل وائل نور وابنها، في قضية النزاع على عين سكنية بمنطقة المقطم بسبب الميراث، في المحضر رقم 322 لسنة 2023م إداري المقطم.

كانت الممثلة غادة محمد أبوالنوح، أرملة الممثل الراحل وائل نور، تقدمت ببلاغ ضد كل من يوسف وائل نور، نجل الممثل الراحل وائل نور، والممثلة أميرة العايدي طليقة الممثل الراحل، ووالدة المتهم الأول، والممثل طارق النهري.

واتهمت زوجة الفنان الراحل وائل نور، كلًّا من نجل وطليقة زوجها الراحل، وكذلك الممثل طارق النهري، لاعتدائهم عليها بالضرب بسبب خلافات حول نسبة الميراث في العين- الوحدة السكنية المملوكة لهم.

الخليفة الفنانة أميرة العايدي طليقة الممثل الراحل وائل نور النزاع على عين سكنية المقطم الميراث

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