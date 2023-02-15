الجنايات قنا تصدر حكمها على خاطفي عامل وإشعال النيران في جثته

أصدرت محكمة جنايات قنا، اليوم الاربعاء، برئاسة المستشار أحمد صهيب محمد حافظ، وعضوية المستشارين تامر أحمد رضا ومحمد عمر عبد الجواد ومحمود السيد الكفراوي، وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك ومحمد صلاح العدوي، حكمها ضد 3 متهمين بخطف عامل واشعال النيران في جثته بسبب خلافات بينهم.

تعود أحداث الواقعة إلى 15 مارس 2021، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين هدرا.ع.ر، 35 عاما، سائق، وشقيقه جرجس، 41 عامًا، خراط، وملاك.ا.ا، صنايعي كاوتش، بتهمة خطف وقتل المجني عليه عوني صليب فلسطين، بسبب خلافات بينهم، واشعال النيران في جثته.

ووجهت جهات التحقيق للمتهم الأول تهمة قتل المجني عليه، كما وجهت للمتهم الثاني تهمة الاشتراك في الجريمة والاتفاق مع المتهم الأول على قتل المجني عليه، واستدراجه لمكان المتهم الأول لارتكاب جريمته، كما وجهت لجميع المتهمين خطف المجني عليه، وشل مقاومته.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 12733 لسنة 2021 جنايات قسم قنا، والمقيدة برقم 2539 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم الأول بالسجن المؤبد، والثاني بالسجن 10 سنوات، وبراءة المتهم الثالث.