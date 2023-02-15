الأربعاء 15 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الكنيست الإسرائيلى يمرر قانونًا لترحيل الفلسطينيين منفذى العمليات

الكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي

وافق الكنيست الإسرائيلي على قانون يقضي بترحيل الفلسطينيين منفذي العمليات ضد الإسرائيليين، بالإضافة إلى سحب الجنسية منهم.

وتم تمرير مشروع القانون داخل الكنيست بالقراءتين الثالثة والرابعة، وبأغلبية 96 صوتًا، مقابل 10 أصوات فقط عارضته، في تعاون نادر بين الائتلاف الحكومي الإسرائيلي والمعارضة، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وحسب القانون الإسرائيلي، فإن الفلسطينيين منفذي العمليات سيتم سحب الجنسية منهم، وترحيلهم إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة المحاصر.

الكنيسة الكنيست الإسرائيلي إسرائيل الضفة الغربية غزة

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الكنيست الإسرائيلى يمرر قانونًا لترحيل الفلسطينيين منفذى العمليات

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