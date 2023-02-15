الكنيست الإسرائيلى يمرر قانونًا لترحيل الفلسطينيين منفذى العمليات

وافق الكنيست الإسرائيلي على قانون يقضي بترحيل الفلسطينيين منفذي العمليات ضد الإسرائيليين، بالإضافة إلى سحب الجنسية منهم.

وتم تمرير مشروع القانون داخل الكنيست بالقراءتين الثالثة والرابعة، وبأغلبية 96 صوتًا، مقابل 10 أصوات فقط عارضته، في تعاون نادر بين الائتلاف الحكومي الإسرائيلي والمعارضة، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وحسب القانون الإسرائيلي، فإن الفلسطينيين منفذي العمليات سيتم سحب الجنسية منهم، وترحيلهم إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة المحاصر.