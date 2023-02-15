الأربعاء 15 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

نتنياهو يوقف إخلاء بؤرة استيطانية بعد خلافات بين وزيرين إسرائيليين

نتنياهو
نتنياهو

قرر بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيقاف إخلاء بؤرة «شيلو» الاستيطانية قرب رام الله، بشكل مؤقت.

وجاء قرار نتيناهو بعد الخلافات التي نشبت بين بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، ويوآف جالانت، وزير الجيش الإسرائيلي.

ووجه جالانت قوات حرس الحدود الإسرائيلية ببدء إخلاء بؤرة شيلو الاستيطانية الصغيرة، والتي تقع قرب مقاطعة رام الله، بينما يرفض سموتريتش هذا الإجراء.

ويأتي موقف سموتريتش نظرًا لأن اتفاق الائتلاف الحكومي الذي يترأس نتنياهو، يتضمن أن يتولى «بتسلئيل» مهام وزارة الجيش في مناطق الضفة الغربية، بينما لم ينفذ جالانت هذا الأمر حتى الآن.

نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي وزير الجيش وزير المالية رام الله بؤرة شيلو الاستيطان

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