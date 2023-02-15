«العقم» الخرافات والحقائق المتعلقة بالسمنة والصحة الإنجابية

هناك العديد من الخرافات التي تخص العلاقة ما بين السمنة والصحة الإنجابية مما يخلق عدد من التوقعات غير الصحيحة بالمرة، كما أن هناك أسباب متعددة للارتفاع السريع في معدل العقم، وفي السنوات الأخيرة، ظهرت السمنة كأحد الأسباب المهمة لصراعات الخصوبة لدى كل من النساء والرجال بالإضافة إلى عوامل أخرى.

كشف الأطباء في مجال النساء والتوليد، أن النساء المصابات بالسمنة يتعرضون لمقاومة الأنسولين مما يعزز بدوره تطور متلازمة المبيض المتعدد الكيسات أو متلازمة تكيس المبايض (PCOS هي حالة يتضخم فيها المبيضان وتتجمع فيهما مجموعات صغيرة متعددة من السوائل)، كما إن المستويات المتزايدة من الهرمونات المتعددة مثل الهرمون اللوتيني، واللبتين والأنسولين، والإسترون، والدهون الثلاثية، والبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة للغاية بدورها لها تأثير سلبي على المحور المناعي للغدد التناسلية النخامية الذي يؤدي بدوره إلى العقم ".

وفيما يلي بعض الخرافات:

السمنة ناتجة فقط عن نظام غذائي غير صحي

خاصة النساء المصابات بالسمنة والعقم، يحاربون وصمة العار المزدوجة، لقد ثبت الآن أن السمنة لا تتعلق فقط بتناول الطعام الخاطئ، إنه نتيجة للتفاعلات المعقدة بين العوامل الوراثية والنمائية والسلوكية والبيئية، السمنة مرض مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب ويمكن أن تصيب أي شخص، السمنة ليست من صنع الذات ونحن بحاجة إلى العمل من أجل تقليل وصمة العار والتحيز ضدها.

2- تناول كميات أقل من الطعام وزيادة الحركة سيؤديان إلى فقدان الوزن

يعد تعديل النظام الغذائي ونمط الحياة جانبًا مهمًا في علاج السمنة، ومع ذلك فهو ليس العلاج الوحيد ولا يمكن تطبيقه بمعزل عن جميع مراحل السمنة، يستفيد فقط الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن من تعديل النظام الغذائي ونمط الحياة، مع زيادة الوزن ومؤشر كتلة الجسم يجب زيادة شدة العلاج أيضًا، تشمل طرق علاج السمنة العلاج الدوائي والعلاجات التنظيرية وجراحة السمنة المنعزلة أو مجتمعة حسب مرحلة المرض.

3- السمنة تؤثر فقط على الخصوبة عند النساء

لا تؤثر السمنة على معدلات الخصوبة لدى النساء فحسب، بل لها تأثير سلبي على الخصوبة عند الرجال، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية، وضعف الانتصاب وانخفاض الاهتمام بالجماع لدى الرجال.

4- يمكن أن تؤثر جراحة السمنة على الخصوبة بشكل سلبي

أثبتت الدراسات الآن أن فقدان الوزن بعد جراحة السمنة له تأثير إيجابي على الخصوبة لدى كل من النساء والرجال، تميل التشوهات التناسلية الناتجة عن السمنة إلى التحسن بعد فقدان الوزن.

بمجرد استبعاد الأسباب الأخرى للعقم،من الضروري إعطاء النساء ذوات الوزن الزائد والسمنة اللائي يترددن على عيادات العقم النصائح الضرورية حول فقدان الوزن، تميل التشوهات التناسلية الناتجة عن السمنة إلى التحسن بعد فقدان الوزن.

يشكل تعديل نمط الحياة حجر الزاوية في العلاج ويجب أن يكون السطر الأول من النصائح. يجب أن يخضع المرضى لنظام غذائي وممارسة الرياضة تحت الإشراف الطبي.