انطلاق الأتوبيس الطائر لدعم العمل بمدرسة بشائر الخير بالخارجة في الوادي الجديد

أعن المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، على انطلاق رحلة الأتوبيس الطائر لقطاع التعليم بالمحافظة، لدعم مدرسة بشائر الخير شمال مدينة الخارجة والتي دخلت الخدمة مطلع الأسبوع الجاري.



وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن الرحلة تأتي لمتابعة منظومة العمل وتقديم كافة سبل الدعم الفنى والمعنوى لطلاب المدرسة والوقوف على جميع المشكلات و تذليها بشكل فوري.

يضم الأتوبيس نخبة من قيادات التعليم بالمحافظة وموجهى العموم والأوائل للمواد الدراسية المختلفة.

وأكد مدير المديرية على استمرار أعمال المتابعة الميدانية والمرور على جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية وبجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، خاصة المناطق النائية لمتابعة منظومة العمل، وتقديم سبل الدعم الفنى والمعنوى للجميع، وليس تصيد للأخطاء والعمل على تذليل أى من العقبات والمشكلات التى قد تعرقل سير العمل، وبما يضمن خدمة تعليمية متميزة لطلابنا.