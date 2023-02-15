الأربعاء 15 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة شابين متهمين بقتل جارهما فى الشرقية لـ15 مارس

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي بيومي محاكمة شابين بقتل جارهما؛ بسبب خلافات بينهما في عزبة عرب السبيل، إلى جلسة 15 مارس المقبل، للمرافعة.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 1225 جنايات كلي شمال الزقازيق لسنة 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين: "محمد. ن"، و"محمود. ن"، مقيمين في عزبة عرب السبيل التابعة لقرية قصاصين الشرق في مركز الحسينية، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه "محمد. أ".
جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض عصا خشبية- شوم- وما أن أيقنا بمرور المجني عليه حتى استوقفاه حال استقلاله دراجة نارية، وسددا له عدة ضربات استقرت بالرأس والفخذ والساق الأيمن قاصدين إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات.

محكمة جنايات الزقازيق محاكمة عرب السبيل خلافات جار القتل العمد

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