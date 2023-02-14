الأربعاء 15 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

إمام عاشور ينضم لمعسكر ميتيلاند استعدادًا لمواجهة سبورتنج فى الدورى الأوروبى

إمام عاشور
إمام عاشور

انضم إمام عاشور لاعب نادي الزمالك السابق، إلى معسكر فريقه الجديد ميتيلاند الدنماركي، في مدينة لشبونة البرتغالي، للانضمام لمعسكر فريقه، استعدادًا لمواجهة سبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي.

وكان نادي ميتيلاند يعمل على إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتصريحي العمل والإقامة للاعب، ما آخر انضمام إمام لمعسكر تدريبات الفريق حتى يتم إصدار التصاريح، لكنه تمكن من مغادرة القاهرة خلال هذا الأسبوع، متوجهًا للبرتغال.

وقال إمام عاشور في تصريحات للموقع الرسمي للفريق: "لم يكن من السهل علي الانتظار طويلاً للسماح لي بالتدريب مع الفريق. لا سيما قبل مباراة كبيرة مثل يوم الخميس في الدوري الأوروبي".

وأضاف: "الآن أنا هنا أخيرًا، وأنا متحمس لأن أصبح جزءًا من الفريق، على استعداد للمساهم".

كان نادي ميتيلاند الدنماركي أعلن عن التعاقد مع إمام عاشور قادمًا من الزمالك بعقد يمتد حتى صيف عام 2027، مقابل مبلغ يُقارب الـ3 ملايين يورو.

وقام نادي ميتيلاند الدنماركي، بتسجيل لاعبه الجديد إمام عاشور في قائمة الفريق؛ للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

إمام عاشور الزمالك ميتيلاند عاشور إمام

رئيس التحرير

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

الأكثر قراءة

منى زكى تنتهى من تصوير مشاهدها الخارجية بمسلسل «تحت الوصاية» بدمياط

ميلان يهزم توتنهام بهدف دياز فى دورى أبطال أوروبا

الخارجية الفلسطينية: ازدواجية المعايير تُشجع الاحتلال على ارتكاب الجرائم

موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2023 وأماكن سحب الكراسات في جميع المحافظات

المخابرات الأوكرانية: روسيا مهتمة بأوروبا كمنطقة نفوذ

الوادى الجديد تحصد المركز الثانى بمسابقة عاصمة الإبتكار الأخضر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الفرح هو المهم

محمد رفعت

لبيك سورية!

جلال حمام

واشنطن تقضى على حلم أوروبا فى الاستقلال

صفوت البياضي

قصيدة مستحقة للشاعر التونسى أبوالقاسم الشابى

ماجد حبته

مصر فى قمة الحكومات

مدحت بشاى

مصر والسعودية.. وحديث الشعوب

منى رجب

مصر والسعودية: أخوة ودعم ومحبة وعلاقة متجذرة لن ينال منها أحد

جمال-أسعد

المصالح لا تسقط الأخوة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بينها أمريكا.. 5 دول غربية تدين القرارات الإسرائيلية لضم مستوطنات في الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية: تصعيد الاحتلال ضد الأسرى جزء من الحرب المفتوحة ضد شعبنا

الكويت تدين قرار إسرائيل شرعنة بؤر استيطانية جديدة فى الأراضى المحتلة