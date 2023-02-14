إمام عاشور ينضم لمعسكر ميتيلاند استعدادًا لمواجهة سبورتنج فى الدورى الأوروبى

انضم إمام عاشور لاعب نادي الزمالك السابق، إلى معسكر فريقه الجديد ميتيلاند الدنماركي، في مدينة لشبونة البرتغالي، للانضمام لمعسكر فريقه، استعدادًا لمواجهة سبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي.

وكان نادي ميتيلاند يعمل على إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتصريحي العمل والإقامة للاعب، ما آخر انضمام إمام لمعسكر تدريبات الفريق حتى يتم إصدار التصاريح، لكنه تمكن من مغادرة القاهرة خلال هذا الأسبوع، متوجهًا للبرتغال.

وقال إمام عاشور في تصريحات للموقع الرسمي للفريق: "لم يكن من السهل علي الانتظار طويلاً للسماح لي بالتدريب مع الفريق. لا سيما قبل مباراة كبيرة مثل يوم الخميس في الدوري الأوروبي".

وأضاف: "الآن أنا هنا أخيرًا، وأنا متحمس لأن أصبح جزءًا من الفريق، على استعداد للمساهم".

كان نادي ميتيلاند الدنماركي أعلن عن التعاقد مع إمام عاشور قادمًا من الزمالك بعقد يمتد حتى صيف عام 2027، مقابل مبلغ يُقارب الـ3 ملايين يورو.

وقام نادي ميتيلاند الدنماركي، بتسجيل لاعبه الجديد إمام عاشور في قائمة الفريق؛ للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.