الأربعاء 15 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفاة طبيب تخدير بجامعة طنطا إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء عمله

الدكتور ياسر عمرو
الدكتور ياسر عمرو

شهد مستشفى طنطا الجامعي بمحافظة الغربية، وفاة الدكتور ياسر عمرو أحمد راغب، أستاذ التخدير والعناية المركزة الجراحية، ورئيس وحدة علاج الألم بمركز الأورام بجامعة طنطا، أثناء عمله داخل قسم التخدير بالجامعة متأثرًا بأزمة قلبية مفاجئة.

وأكد الدكتور أيمن عبدالمقصود، رئيس قسم التخدير بجامعة طنطا، أن الطبيب حضر إلى قسم التخدير بالجامعة في الصباح الباكر بمنتهى الصحة ولا يعاني من أي أمراض ولم تظهر عليها علامات الإجهاد.

وأضاف أنه أثناء الحديث مع الطبيب الراحل داخل قسم التخدير بمستشفى الفرنساوي  شعر الفقيد بإعياء وسقط على الأرض وأصيب بتشنجات وحاول زملاءه إفاقته وجرى نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي ولفظ أنفاسه الأخيرة لحظه وصوله إلى المستشفى.

وتقدم الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ووكلاء الكلية والمدير التنفيذي للمستشفيات ومديرو المستشفيات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من أطباء وتمريض وجميع العاملين بالكلية، بخالص التعازي في وفاة الفقيد، وأن يسكنه الله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.


جرى تشييع جثمان طبيب التخدير إلى مثواه الأخير في مشهد جنائزي مهيب بمسقط رأسه بالمحلة الكبرى.

وكانت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارًا من العقيد محمد حوام مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع الحادث المذكور.
 

وفاة استاذ التخدير والعناية المركزة الجراحية ورئيس وحدة علاج الألم

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