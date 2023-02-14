الثلاثاء 14 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهم بترويج الحشيش بمنطقة الشروق 4 أيام

هيروين
هيروين

أصدرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، قرارا بحبس متهم بترويج مخدر الحشيش بمنطقة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 كما أمرت النيابة باستكمال التحريات الأمنية حول الواقعة.

كان قسم  شرطة الشروق، تلقى معلومات مفادها قيام عاطل بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وضبط المتهم.

وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 400 جرام، و3000 جنيه من متحصلات تجارته، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة بعملائه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

إتجار فى المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات الشروق وبدر الهواتف المحمولة بالاتجار في المواد المخدرة ترويج مخدر الحشيش تكثيف التحريات تاجر في الهيروين بمنطقة الشروق

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وائل لطفي

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