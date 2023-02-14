«الخارجية الأمريكية»: من المهم إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بين واشنطن وبكين

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه من المهم إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بين واشنطن وبكين، وفق شبكة سكاي نيوز.

كما أكدت أنها ستواصل التقييم قبل اتخاذ القرار بشأن الوقت المناسب لزيارة أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي لبكين.

وخلال الفترة الماضية، ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع مستشار الدولة ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانج يي، ضرورة الحفاظ على خطوط الاتصال مفتوحة وإدارة العلاقات بين واشنطن وبكين بمسئولية.



وأعرب بلينكن أيضًا عن مخاوفه إزاء الحرب الروسية على أوكرانيا والتهديدات التي تشكلها على الأمن والاستقرار الاقتصادي عالميًا، وفقًا لبيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس.



وناقش وزيرا الخارجية، وضع وباء كوفيد - 19 حاليًا، وشدد بلينكن على أهمية الشفافية بالنسبة إلى المجتمع الدولي.