الأربعاء 15 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 15-2-2023

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15-2-2023

وصلت أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة ما جعل البحث عنها الأكثر أهمية لدى الكثيرين لمعرفة آخر الأسعار الجنونية التي وصل إليه المعدن الأصفر الذي يعتبر بمثابة خزانة أموال المصريين.
 

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15-2-2023
 

نعرض لكم في هذا التقرير أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15-2-2023 وخاصة عيار 21 وهو الأكثر تداول  وأهمية.
 

سعر جرام الذهب من عيار 24
1948.5 جنيه
بيع


1937.25 جنيه
شراء

سعر جرام الذهب من عيار 22
1786.25 جنيه
بيع


1775.75 جنيه
شراء

سعر جرام الذهب من عيار 21
1705 جنيهات
بيع


1695 جنيهًا
شراء

سعر جرام الذهب من عيار 18
1461.5 جنيه
بيع


1452.75 جنيه
شراء

سعر جرام الذهب من عيار 14
1136.75 جنيه
بيع


1130 جنيه
شراء

سعر جرام الذهب من عيار 12
974.25 جنيه 
بيع


968.5 جنيه
شراء

سعر جرام الذهب من عيار 9
730.75 جنيه
بيع


726.5 جنيه
شراء

سعر جنيه ذهب

13640 جنيه

بيع

 

14855 جنيه

شراء

انخفاض أسعار الذهب خلال ختام التعاملات المسائية



ارتفاع الذهب أمام تراجع الدولار 
 

في أحدث تقرير صادر عن مؤسسة جولد بيليون العالمية ذكر أن ارتفاع أسعار الذهب بسبب تراجع الدولار عالميا، مع استعداد المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية التي قد تحدد الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في خطط سياسته النقدية.
 

وأضاف التقرير، أن  الذهب ارتفع بنسبة 0.50% إلى 1863 دولار، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ أوائل يناير في الجلسة السابقة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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