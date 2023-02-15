أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 15-2-2023

وصلت أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة ما جعل البحث عنها الأكثر أهمية لدى الكثيرين لمعرفة آخر الأسعار الجنونية التي وصل إليه المعدن الأصفر الذي يعتبر بمثابة خزانة أموال المصريين.



أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15-2-2023



نعرض لكم في هذا التقرير أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15-2-2023 وخاصة عيار 21 وهو الأكثر تداول وأهمية.



سعر جرام الذهب من عيار 24

1948.5 جنيه

بيع



1937.25 جنيه

شراء

سعر جرام الذهب من عيار 22

1786.25 جنيه

بيع



1775.75 جنيه

شراء

سعر جرام الذهب من عيار 21

1705 جنيهات

بيع



1695 جنيهًا

شراء

سعر جرام الذهب من عيار 18

1461.5 جنيه

بيع



1452.75 جنيه

شراء

سعر جرام الذهب من عيار 14

1136.75 جنيه

بيع



1130 جنيه

شراء

سعر جرام الذهب من عيار 12

974.25 جنيه

بيع



968.5 جنيه

شراء

سعر جرام الذهب من عيار 9

730.75 جنيه

بيع



726.5 جنيه

شراء

سعر جنيه ذهب

13640 جنيه

بيع

14855 جنيه

شراء





ارتفاع الذهب أمام تراجع الدولار



في أحدث تقرير صادر عن مؤسسة جولد بيليون العالمية ذكر أن ارتفاع أسعار الذهب بسبب تراجع الدولار عالميا، مع استعداد المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية التي قد تحدد الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في خطط سياسته النقدية.



وأضاف التقرير، أن الذهب ارتفع بنسبة 0.50% إلى 1863 دولار، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ أوائل يناير في الجلسة السابقة.