الأربعاء 15 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء 15-2-2023 فى مصر

سعر الدولار فى مصر
سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 15-2-2023

يكثر البحث عن سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء والذي أصبح ارتفاع سعره أمام الجنيه يمثل ارتفاع اغلب السلع الغذائية والاستهلاكية لذا يحرص المصريين على متابعته بصورة مستمرة.
 

سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 15-2-2023

نعرض لكم في هذا التقرير آخر ما وصل إليه سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 15-2-2023 في مختلف البنوك المصري والأجنبية.
 

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري 


30.50 جنيه للشراء 
30.60 جنيه للبيع 

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء في البنك الاهلي المصري

30.42 جنيه للشراء 
30.52 جنيه للبيع

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء في بنك مصر

30.40 جنيه للشراء 
30.42 جنيه للبيع 

 

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء في  بنك الإسكندرية
30.52 جنيه للشراء

30.62 جنيه للبيع
 

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء في بنك قناة السويس

30.52 جنيه للشراء

30.62 جنيه للبيع

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي cib


30.52 جنيه للشراء 
30.62 جنيه للبيع 
 

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء في  مصرف أبو ظبي الإسلامي 

30.57 جنيه للشراء

30.62 جنيه للبيع
 

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء في المصرف المتحد

30.52 جنيه للشراء

30.62 جنيه للبيع
 

خبير: استقرار الدولار نسبيًا وزيادة الصادرات فى قطاعات حيوية

اسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء

يورو​
32.80 جنيه للشراء 
32.92 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى​
37.23 جنيه للشراء 
37.36 جنيه للبيع

فرنك سويسرى​
33.22 جنيه للشراء 
33.33 جنيه للبيع

100 ين يابانى​ 
23.08 جنيه للشراء 
23.15 جنيه للبيع

ريال سعودى​
8.13 جنيه للشراء 
8.15 جنيه للبيع

دينار كويتى​
99.72 جنيه للشراء
100.05 جنيه للبيع

درهم اماراتى​
8.30 جنيه للشراء 
8.33 جنيه للبيع

اليوان الصينى​
4.47 جنيه للشراء 
4.49 جنيه للبيع
 

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وائل لطفي

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