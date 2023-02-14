الثلاثاء 14 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إنقاذ 9 أشخاص من تحت الأنقاض في تركيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت فرق الإنقاذ التركية، اليوم الثلاثاء، إنقاذ 9 أشخاص من تحت الأنقاض اليوم في ولايات مختلفة.

وتمكنت فرق الإنقاذ التركية، من انتشال سيدة سورية تدعى منى دعبول، أمضت 204 ساعات تحت أنقاض مبنى دمره الزلزال بولاية هطاي جنوبي تركيا، حسبما ذكرت قناة العربية. 

وعقب إخراجها من تحت أنقاض المبنى الواقع في مدينة أنطاكيا، تم نقلها إلى المستشفى.

وفي 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة. 

وخلف الزلزال خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وهناك نحو 26 مليون شخص "يحتاجون إلى مساعدة إنسانية" في تركيا وسوريا.

ويُعدّ انتشار الفرق الطبية للإغاثة الطارئة، بالإضافة إلى نشر ثلاث طائرات ومعدات طبية لإسعاف 400 ألف شخص، الأكبر في تاريخ منظمة الصحة العالمية في أوروبا منذ 75 عامًا.

وتضمّ منطقة أوروبا، بحسب تقسيمات منظمة الصحة العالمية، 53 دولة منها تركيا، أمّا سوريا، فتقع ضمن منطقة شرق المتوسط المجاورة.

فرق الإنقاذ تركيا سوريا ولايات مختلفة الأنقاض

رئيس التحرير

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

الأكثر قراءة

للزواج بذهبها.. حداد بقليوب يقتل زوجة شقيقه ويلقيها في مصرف (صورة)

خبير مصرفى: تراجع الدين الخارجى مؤشر جيد

موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2023 وأماكن سحب الكراسات في جميع المحافظات

السجن 10 سنوات لعاطل لاتهامه بتزوير مستندات رسمية والاستيلاء على معاش بالإسكندرية

زحام شديد بمحيط السيدة زينب في الليلة الختامية (فيديو)

رئيس جهاز الشروق يتابع تنفيذ مشروع مدارس الـ33 فصلاً دراسيًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر فى قمة الحكومات

مدحت بشاى

مصر والسعودية.. وحديث الشعوب

منى رجب

مصر والسعودية: أخوة ودعم ومحبة وعلاقة متجذرة لن ينال منها أحد

جمال-أسعد

المصالح لا تسقط الأخوة

لواء. محسن الفحام

قيادات.. وقدوة

لواء.حمدى البطران

السعودية.. وذاكرة المثقفين

خالد حريب

عن الكبسة والطعمية والشاعر السعودى محمد عابس

سارة الشلقاني

السعودية ومصر.. قدر الأشقاء الكبار

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بينها أمريكا.. 5 دول غربية تدين القرارات الإسرائيلية لضم مستوطنات في الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية: تصعيد الاحتلال ضد الأسرى جزء من الحرب المفتوحة ضد شعبنا

الكويت تدين قرار إسرائيل شرعنة بؤر استيطانية جديدة فى الأراضى المحتلة