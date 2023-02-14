إنقاذ 9 أشخاص من تحت الأنقاض في تركيا

أعلنت فرق الإنقاذ التركية، اليوم الثلاثاء، إنقاذ 9 أشخاص من تحت الأنقاض اليوم في ولايات مختلفة.

وتمكنت فرق الإنقاذ التركية، من انتشال سيدة سورية تدعى منى دعبول، أمضت 204 ساعات تحت أنقاض مبنى دمره الزلزال بولاية هطاي جنوبي تركيا، حسبما ذكرت قناة العربية.

وعقب إخراجها من تحت أنقاض المبنى الواقع في مدينة أنطاكيا، تم نقلها إلى المستشفى.

وفي 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة.

وخلف الزلزال خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وهناك نحو 26 مليون شخص "يحتاجون إلى مساعدة إنسانية" في تركيا وسوريا.

ويُعدّ انتشار الفرق الطبية للإغاثة الطارئة، بالإضافة إلى نشر ثلاث طائرات ومعدات طبية لإسعاف 400 ألف شخص، الأكبر في تاريخ منظمة الصحة العالمية في أوروبا منذ 75 عامًا.

وتضمّ منطقة أوروبا، بحسب تقسيمات منظمة الصحة العالمية، 53 دولة منها تركيا، أمّا سوريا، فتقع ضمن منطقة شرق المتوسط المجاورة.