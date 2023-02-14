بعد زلزال تركيا وسوريا.. تفاصيل زلزال بقوة 5.7 يضرب رومانيا

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة رومانيا اليوم الثلاثاء، حسبما اعلن، المركز الأوروبي المتوسطى لرصد الزلازل تسجيل هزة أرضية.

وذكرت قناة "روسيا اليوم"، أن مركز الزلزال يقع على بعد 56 كم شمال شرق مدينة دروبيتا تورنو سيفيرين فى جنوب غربى البلاد، والتي يقطنها 102 ألف شخص، على عمق 40 كم.



ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.



يأتى ذلك بعد أن ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر جنوب غربي رومانيا أمس الاثنين، حسبما أعلن المعهد الروماني الوطني لأبحاث فيزياء الأرض.



ولم تعلن السلطات عن أي إصابات أو خسائر جراء الزلزال، لكن السكان في العاصمة بوخارست والمناطق التي تبعد نحو 207 كم من مركز الزلزال، وسكان مولدوفا المجاورة، شعروا بالهزة الأرضية.

حصيلة القتلى في تركيا وسوريا

وبلغت حصيلة القتلى لزلزال تركيا وسوريا، الثلاثاء 35662 شخصًا (31974 قتيلًا في تركيا و3688 في سوريا بحسب مصادر محلية، ومن "المحتمل أن ترتفع بعد"، وفق المسئول الأممي.



وذكّر بأن نحو 26 مليون شخص "يحتاجون إلى مساعدة إنسانية" في تركيا وسوريا.



ويعد انتشار الفرق الطبية للإغاثة الطارئة، بالإضافة إلى نشر ثلاث طائرات ومعدات طبية لإسعاف 400 ألف شخص، الأكبر في تاريخ منظمة الصحة العالمية في أوروبا منذ 75 عامًا.



وتضمّ منطقة أوروبا، بحسب تقسيمات منظمة الصحة العالمية، 53 دولة منها تركيا، أمّا سوريا، فتقع ضمن منطقة شرق المتوسط المجاورة.

وفي سياق متصل، دخلت عصر الثلاثاء أول قافلة مساعدات من الأمم المتحدة عبر معبر باب السلامة الحدودي بين تركيا ومناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سوريا، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس عند النقطة الحدودية.



وتتألف القافلة من 11 شاحنة مقدمّة من المنظمة الدولية للهجرة، التي أفاد متحدث باسمها في جنيف فرانس برس أنها تحمل "مساعدات إنسانية أساسية، بما في ذلك مستلزمات إيواء وفرش وبطانيات وسجاد".