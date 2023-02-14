الثلاثاء 14 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين لاستغلالهما الأطفال فى أعمال تسول بمدينة نصر

حبس
حبس

قررت نيابة مدينة نصر حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاستغلالهما الأطفال في أعمال التسول ومسح السيارات بمدينة نصر.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهم والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذان من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (سلاح أبيض - مبلغ مالى "حصيلة نشاطهما الإجرامى) وبصحبتهما 3 أطفال، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم .. وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه.

نيابة مدينة نصر أعمال التسول مدينة نصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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