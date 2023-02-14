الثلاثاء 14 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الصحة يلتقى رئيس مستشفيات الـ«برجيل» لبحث التعاون المشترك

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالرئيس التنفيذي لمجموعة الـ«برجيل» السيد جون سونيل، بحضور السفيرة مريم خليفة الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية في مصر.

جاء ذلك على هامش مرافقة وزير الصحة والسكان، للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن وفد رفيع المستوى، لحضور فعاليات «القمة العالمية للحكومات» التي تعقد في إمارة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تضمن اللقاء بحث سبل التعاون بين الطرفين، والفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصحي  المصري، بما يساهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ودعا وزير الصحة والسكان، ممثلي مجموعة مستشفيات الـ«برجيل» لزيارة المنشآت الصحية في مصر، والاطلاع على مستوى التطور الذي تشهده المنظومة الصحية، والتجارب الناجحة في في القطاع الصحي  المصري.

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة برجيل سفيرة دولة الإمارات العربية في مصر عبدالفتاح السيسي القمة العالمية للحكومات

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