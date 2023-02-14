قائمة ريال مدريد لمواجهة إلتشى فى الدورى الإسبانى.. استمرار غياب كورتوا

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه لمواجهة إلتشي، في الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا” موسم 2022/ 2023.

موعد مباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني

أما عن موعد مباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق المدريدي، وتُنقل على قناة بي إن سبورتس 1 إتش دي.

قائمة ريال مدريد لمواجهة إلتشي في الدوري الإسباني

أما عن قائمة ريال مدريد لمواجهة إلتشي في الدوري الإسباني، فشهدت عدم تواجد الألماني توني كروس، إضافة لاستمرار غياب حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا بسبب الإصابة، فيما تواجد الفرنسي كريم بنزيما، والبرازيلي إيدير ميليتاو، بشكل طبيعي.

وضمت قائمة ريال مدريد لمواجهة إلتشي في الدوري الإسباني كلا من:

في حراسة المرمى: أندريه لونين - لويس لوبيز - لوكاس كانيزاريس

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - خيسوس فاييخو - ناتشو فيرنانديز - ألفارو أودريازولا - لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجر

خط الوسط: لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - داني سيبايوس - سيرجيو أريباس

خط الهجوم: كريم بنزيما - ماركو أسينسيو - رودريجو جويس - ماريانو دياز.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، بفارق 11 نقطة عن برشلونة صاحب الصدارة، فيما يتواجد إلتشي في المركز العشرين والأخير في المسابقة برصيد 9 نقاط فقط.

يُذكر أن ريال مدريد تُوج ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه، وذلك بعد انتصاره على الهلال السعودي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم السبت الماضي على استاد مولاي عبدالله بمدينة الرباط المغربية.