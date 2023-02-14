الثلاثاء 14 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«دبحها ورماها في المصرف» شاب يتخلص من زوجة شقيقه بالقليوبية بعد سرقتها

مقتل سيدة
مقتل سيدة

جريمة قتل جديدة، ضحيتها سيدة قتلت غدرًا على يد شقيق زوجها لسرقتها وإلقاء جثتها بمصرف منطقة قليوب.

وكانت البداية بتلقي قسم شرطة قليوب بلاغا باختفاء سيدة تدعى “إيمان” تبلغ من العمر 35 عاما، بعدما تركت منزل زوجها قاصدة التوجه نحو العمل، ثم انقطع التواصل معها على غير العادة.

وعلى الفور شكلت الإدارة العامة لمباحث القليوبية، فريق بحث، لكشف ملابسات اختفاء السيدة الثلاثينية، وتم عمل نشرة بمواصفاتها، وبعد أيام عثر الأهالي على جثة سيدة مقتولة بالمصرف وبفحصها وبعمل التحريات تبين أنها نفس مواصفات السيدة المفقودة وتم استدعاء أسرتها للتعرف عليها.

وبتكثيف التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة التي رصدتها أثناء تركها المنزل وتوجهها للعمل تبين أن أحد الأشخاص استوقفها واصطحبها إلى أحد الأماكن وقام بقتلها.

وبعمل التحريات للتعرف على المتهم تم التوصل لهويته حيث تبين أنه شقيق زوجها حيث استوقفها أثناء ذهابها للعمل ونحرها وقام بسرقتها ووضع الجثة داخل جوال وألقاها بالمصرف.

وتم القبض على المتهم واعترف بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

منطقة قليوب قسم شرطة قليوب مباحث القليوبية جثة سيدة مقتولة

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وائل لطفي

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