«القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل جلسات اليوم الثانى من قمة دبى للحكومات

كشفت "القاهرة الإخبارية" عن تفاصيل جلسات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات وأبرز القضايا، موضحة أن القمة العالمية للحكومات بدبي تستعرض أكثر من 220 جلسة نقاشية وتفاعلية وحوارية، لإبراز تحديات العالم العربي والعالم أجمع.

وتدور الجلسات حول عدة محاور تحدثت عن مستقبل “المجتمعات، التعليم، التواصل، تسريع التنمية والحوكمة، استكشاف آفاق جديدة، تصميم واستدامة المدن العالمية، الرعاية الصحية”، بجانب استمرار الأزمة الأوكرانية الروسية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وجائحة كورونا وكيفية توفير اللقاحات، بجانب الدعم المادي للمرافق الصحية.

وعن أبرز الجلسات تمثلت في مناقشة التغيرات المناخية وكيفية مساعدة الدول الأكثر تضررًا من هذه التغيرات، حيث شهدت حضور الكثير من الشخصيات المهمة:-

كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، وغسان سلامة، مدير معهد باريس للشؤون الدولية، وجلسة بعنوان “نهاية العولمة أم بداية جديدة لها؟”. الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي وجلسة بعنوان "المرأة". ومنى المري نائبة رئيس مجلس الإمارات وجلسة بعنوان "التوازن بين الجنسين".

فيما تحدث رئيس القمة العالمية للحكومات محمد القرقاوي، تحدث في جلسة بعنوان "التحديات التي تواجه العالم العربي وكيفية تحويل التحديات لفرص والاستفادة منها".

وهناك جلسة تحدثت فيها عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة الإمارات للتطوير الحكومي والمستقبل، ونجلاء بودن رمضان، رئيسة حكومة تونس، بعنوان "التغير الإيجابي وريادة المرأة وجاهزيتها القيادية في الحكومة.

ومن أبرز الحضور، رئيس وزراء جمهورية اليمن، معين عبد الملك، وإدريس ألبا، ممثل وسفير النوايا الحسنة للأمم المتحدة، وأحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.