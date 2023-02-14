الثلاثاء 14 فبراير 2023
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paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ماذا قدمت الدولة فى قطاع الطرق والكبارى خلال السنوات الماضية؟

محور
محور

حققت الدولة تقدما ملحوظا على أرض الواقع في مجالات عدة ومن بينها الطرق والكباري التي عانت طيلة السنوات الماضية من إهمال شديد وهو ما أثر بشكل سلبي على مسيرة التنمية وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.

ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم شهدت مصر طفرة كبيرة في مجال الطرق والكباري، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على ترتيب مصر بين دول العالم في قطاع الطرق والكباري.

وقفزت مصر 85 مركزا في قطاع الطرق والكباري من المركز ١١٣ لـ28 عالميا، بفضل ما شهده قطاع الطرق والكباري خلال الـ8 سنوات الماضية، ولم يقتصر الأمر على احتلال مصر مركزا مقدما فقط ولكن انخفضت نسبة الحوادث في الطرق بنسبة تصل إلى 45%.

وتستعرض «الدستور» في السطور التالية الخطة التي وضعتها الدولة منذ عام 2014 حتى 2024 للارتقاء بقطاع الطرق والكباري، حيث كانت الخطة تعتمد على تنفيذ عدد 2173 وتم الانتهاء من تنفيذ ما يقرب من ١٣٠٠ مشروعا، كما تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومي للطرق بأطوال ٧٠٠٠ كم، وبتكلفة ١٧٥ مليار جنيه.
 

كما خططت الدولة لتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية في المحافظات بناء على توجيهات القيادة السياسية، حيث تم الانتهاء مما يقرب من ٥٥ مشروعا في المحافظات، وتم استخدام تقنيات حديثة في تطوير ورفع كفاءة الطرق وهي تقنية إعادة تدوير الأسفلت التي ساعدت بشكل كبير في تقليل التكلفة إلى جانب ذلك المساهمة في اكتساب مزيد من الخبرة للعاملين في المشروعات. 

بجانب ذلك كان ضمن المخطط إنشاء طرق جديدة بأطوال 9000 كم بإجمالي تكلفة تبلغ نحو ٨ مليارات جنيه من إجمالي 9600 كم تحتاج إلى تطوير ورفع كفاءة، كما تم تطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية بين المحافظات بإجمالي أطوال ٥٠٠٠ كم وبتكلفة تبلغ نحو ١٥ مليار جنيه. 

كما قامت الدولة بالاعتماد على إنشاء محاور على النيل بموجب ٢٢ محورًا بإجمالي تكلفة تصل لـ34 مليار جنيه، وهو ما يضيف إلى شبكة الطرق ما يقرب من ٣٤٢ كم جديدة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل دبى

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