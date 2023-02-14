إصابة طبيب في تصادم سيارة «ميكروباص» بقنا

أصيب طبيب بكسور في الجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل علي الطريق الزراعي " قنا- أسوان" بمحافظة قنا.

وتلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة طيب في حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة أخرى ربع نقل، على الطريق الزراعي " قنا - أسوان"، وتبين إصابة" م. م"، في حادث التصادم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.