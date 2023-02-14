الثلاثاء 14 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة طبيب في تصادم سيارة «ميكروباص» بقنا

حادث
حادث

أصيب طبيب بكسور في الجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل علي الطريق الزراعي " قنا- أسوان" بمحافظة قنا.

وتلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة طيب في حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة أخرى ربع نقل، على الطريق الزراعي " قنا - أسوان"، وتبين إصابة" م. م"، في حادث التصادم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث تصادم ميكروباص ربع نقل قنا أسوان طبيب اللواء مدير أمن قنا

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