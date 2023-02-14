الثلاثاء 14 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد لعاطل بتهمة الاتجار في الحشيش بالشرقية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

 صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد السيد وسامي زين العابدين والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود وإسلام محجوب.

تعود أحداث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالعاشر من رمضان، عن اتجار عاطل، مقيم في العاشر من رمضان، في المواد المخدرة على نشاط واسع وخاصة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار والتربح بمدينة العاشر من رمضان.

عقب تقنين الإجراءات اللازمة واستصدار إذن جهات التحقيق، تمكنت مأمورية من ضبط المتهم في كمين أعد له بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.

عثر بحوزته على 24 طربة من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلوجرامين و73 جراما، وبمواجهة المتهم أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح.

محكمة جنايات الزقازيق السجن المشدد المخدر الاتجار والتربح المستشار نسيم على بيومي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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