الثلاثاء 14 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرهان إلى الإمارات.. مباحثات مع محمد بن زايد لتطوير العلاقات الثنائية

البرهان
البرهان

توجه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، صباح اليوم الثلاثاء، إلى الإمارات، في زيارة رسمية يرافقه وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق. 

وكان في وداعه بمطار الخرطوم، الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي الفريق الركن محمد الغالي يوسف، وذلك وفق بيان لمجلس السيادة.

ومن المقرر أن يعقد البرهان جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تتناول مسيرة العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين الخرطوم وأبوظبي، وسبل تطويرها وترقيتها بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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البرهان يلتقي مدير برنامج الغذاء العالمي

على جانب آخر، منح رئيس مجلس السيادة الانتقالي وسام النيلين من الطبقة الأولى لمدير برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي تقديرا لجهوده في دعم السودان في مجال الأمن الغذائي. 

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه مدير برنامج الغذاء العالمي برفقة وفد استثماري من مختلف الدول.بحضور مسؤولين من وزارات الزراعة والثروة الحيوانية وبنك السودان، وذلك وفق بيان للمجلس.

وأشاد رئيس مجلس السيادة بالمجهودات التي يقوم بها برنامج الغذاء العالمي في السودان ودعمه للشعب السوداني، خاصة المواطنين في مناطق النزوح والصراعات.

وقال إن السودان يتمتع بإمكانات ضخمة في مجال الموارد الطبيعية تجعله قبلة أنظار العالم لتحقيق الأمن الغذائي. 

وأشار للشراكة القوية التي تربط بين برنامج الغذاء العالمي والسودان.
 

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البرهان الإمارات السوداني السودان مجلس السيادة محمد بن زايد

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وائل لطفي

رسائل دبى

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