الثلاثاء 14 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحليل مخدرات لسائق تسبب فى انقلاب «مينى باص» بمدينة نصر

تحليل مخدرات
تحليل مخدرات

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الثلاثاء، إجراء تحليل مخدرات لسائق ميني باص تسبب في حادث انقلاب ميني باص أعلى الطريق في مدينة نصر، وأسفر عن إصابة 10 أشخاص.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق في مدينة نصر، بوقوع حادث مروري، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

بالفحص تبين وقوع حادث انقلاب ميني باص أعلى الطريق في مدينة نصر، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

وألقت قوات الأمن القبض على سائق الميني باص المتسبب في الحادث، واقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.

نيابة مدينة نصر الجزئية ميني باص سائق تحليل مخدرات اصابة مدينة نصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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