المؤبد لعاطل بتهمة حيازة مخدرات بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد وتغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار والتربح، في القضية رقم 9283 لسنة 2022 جنايات قسم أول العاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

بداية أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود معلومات سرية لضباط مكافحة الإدارة للمخدرات، عن قيام عاطل مقيم العاشر من رمضان، بالاتجار فى المواد المخدرة على نشاط واسع وخاصة جوهر الهيروين، المخدر بقصد الاتجار والتربح بمدينة العاشر من رمضان.

باتخاذ الإجراءات اللازمة وإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضبطه فى كمين أعد له بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، وعثر بحوزته على 4 أسطوانات هيروين وسلاح أبيض تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبمواجهته بحيازة المواد المخدرة و بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.