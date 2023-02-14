الأربعاء 15 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

عام سعيد وفرصة لشراء سيارة جيدة.. توقعات برج الحمل 2023

أبراج
أبراج

سيتمكن مواليد برج الحمل من تحقيق النجاح في مختلف جوانب الحياة في عام 2023 حيث سيثبت هذا العام أنه عام مهم بالنسبة لك، إلى جانب بعض المجالات ستحصل على نتائج جيدة في جميع مجالات الحياة تقريبًا والتي ستأخذك إلى مستويات أعلى من النجاح.

سيكون مواليد الحمل في حالة تأمل عميق وسيجدون صعوبة في اتخاذ بعض القرارات المهمة، لهذا السبب سوف تعطي ردود أفعال مفرطة يمكن أن تفسد علاقاتك مع الأشخاص من حولك، كما سيكون النصف الأخير من عام 2023 في غاية الأهمية بالنسبة لك، خلال هذا الوقت ستحقق النجاح في حياتك المهنية سواء كانت وظيفة أو عمل تجاري، خلال هذه الفترة ستكمل جميع مهامك قبل الوقت المحدد مما سيحسن سمعتك في مكان العمل وسيبدأ الصغار في البحث عنك، ومع ذلك يجب ألا تتسرع في إكمال أي عمل في هذا الوقت وأن تأخذ وقتك للقيام بكل الأعمال على أكمل وجه.

إذا لم تكن متزوجًا هذا العام فقد تعقد العقدة لأن فرص الزواج قوية، بالإضافة إلى ذلك يمكنك أيضًا شراء سيارة جيدة وجميلة، سيكون هذا العام جيدًا لشراء وسوف تحقق بنجاح استقرارًا ماليًا جيدًا، وعلى الرغم من بعض التقلبات في الحياة الأسرية فإن دعم أفراد أسرتك سيبقيك مستمرا، قد يزعجك سلوك شريك حياتك ولكن أفراد الأسرة سيدعمونك طوال الوقت.

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 13 فبراير 2023

في بداية العام بسبب وجود الشمس في المنزل التاسع وزحل في المنزل العاشر، ستفعل شيئًا رائعًا في الحياة يكسبك سمعة طيبة وستصبح مشهورًا بين الناس، سيدخل كوكب الزهرة إلى منزلك الحادي عشر في فبراير مما سيكسبك دعم أصدقائك، ستذهب إلى الحفلات وتستمتع وستكون حياتك العاطفية جميلة أيضًا، قد ينتهي بك الأمر في علاقة عاطفية مع شخص ما، هذه المرة ستجعل حياتك العاطفية تزدهر.

في شهر مارس ستزداد شجاعتك وتصميمك، سيتم دعمك من قبل إخوتك ولكن بعض الأمراض الجسدية قد تزعجهم، خلال هذه الفترة قد تذهب في رحلة قصيرة ستكون مثمرة لعملك، ثقتك ستكون في ذروتها في هذا الوقت، في أبريل قد تتلقى أخبارًا جيدة تتعلق بطفل، مشاكل الحياة الزوجية ستنخفض، عملك سوف يزدهر وسيفضل لك الحظ. 

«عيد الحب وعلم الفلك».. أبراج تتسم بالرومانسية الزائدة

مواليد الحمل برج الحمل 2023 توقعات برج الحمل 2023 حياتك المهنية أمراض جسدية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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