المؤبد والمشدد لتاجري مخدرات في قنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد، وآخر بالسجن 7 سنوات، لاتهامهما بالإتجار في الحشيش المخدر والشابو بنجع حمادي، في القضية التي حملت رقم 20348 لسنة 2022، جنح نجع حمادي، والمقيدة برقم 2574، لسنة 2022 كلي قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام الدين فتحي، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير.

تعود أحداث الواقعة، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بنجع حمادى، من ضبط "إسلام.ح"، و"كريم.ا"، بحوزتهما كمية من الحشيش والشابو والأسلحة بنجع حمادي، ووجهت جهات التحقيق للمتهمين حيازة حشيش وشابو بقصد الاتجار، وحيازة فرد خرطوش.