بعد أمريكا.. فرنسا تنصح مواطنيها بمغادرة بيلاروسيا

أوصت وزارة الخارجية الفرنسية الفرنسيين في بيلاروس بمغادرتها "على خلفية التوتر المحيط بأوكرانيا المجاورة في ظل الإجراءات الروسية في أوكرانيا، وإغلاق بيلاروس مجالها الجوي".

أضافت: "الفرنسيون الموجودين على أراضي بيلاروس مدعوون للمغادرة دون تأخير برا عبر ليتوانيا أو بولندا أو لاتفيا".

وتابعت أن المواطنين الذين يرغبون في السفر من بيلاروس يحتاجون إلى طلب تأشيرة خروج من وزارة الداخلية البيلاروسية.

ونصحت الولايات المتحدة، أمس، مواطنيها بمغادرة روسيا على الفور بسبب الحرب في أوكرانيا واحتمال تعرضهم للاعتقال التعسفي أو مضايقات من جانب وكالات إنفاذ القانون الروسية.

وقالت السفارة الأمريكية في موسكو: "ينبغي على المواطنين الأمريكيين المقيمين في روسيا أو المسافرين إليها مغادرتها على الفور.. عليكم توخي المزيد من الحذر بسبب احتمال وقوع عمليات اعتقال بدون سند قانوني".

وأضافت السفارة: "لا تسافروا إلى روسيا"، وتنصح الولايات المتحدة مواطنيها بشكل متكرر بمغادرة روسيا.