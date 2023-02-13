الإثنين 13 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

زواج لمدة شهر.. تفاصيل وفاة «عريس الرحاب»

جثة
جثة

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، إلى أقوال زوجة شاب توفى في حديقة منزله بمنطقة الرحاب.

وقالت الزوجة إنها متزوجة من المتوفي منذ شهر تقريبًا ويوم الواقعة خرج للعب كرة القدم مع زملائه، ولكنه عاد وجلس في حديقة العقار الذي يسكنون فيه، وأنه هاتفها وأخبرها بإصابته بأزمة قلبية فاتصلت بالإسعاف ونزلت إليه، لكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة.

كانت النيابة قررت تشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير حول سبب الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وتسليم الجثة لذويها، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة إشارة من أحد المستشفيات بالقاهرة الجديدة تفيد بوصول عريس جثة هامدة بسبب أزمة قلبية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة مالك إبراهيم، 35 سنة، ولا توجد به أى إصابات ظاهرية، تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
وتبين عدم تواجد شبهة جنائية في الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة القاهرة الجديدة زوجة منطقة الرحاب أزمة قلبية حديقة منزل

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل دبى

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