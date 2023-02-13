بدء إنشاء وحدة الإصابات والحوادث بمستشفيات جامعة بنى سويف

دشن الدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف والدكتور هشام بشرى محمود المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف وبحضور الفريق الطبي والإداري للمستشفى، مرحلة البدء في إنشاء وحدة الإصابات والحوادث بطوارئ مستشفيات جامعة بني سويف.

وبدأت الجامعة حسبما أفاد بيان صادر عن رئاسة مستشفيات جامعة بني سويف، اليوم الإثنين، في إنشاء وحدة الإصابات والحوادث بمستشفيات الجامعة في ظل اهتمام الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة بتطوير الخدمة المقدمة بمستشفيات الجامعة وإنشاء أقسام جديدة تخدم المرضي المترددين علي المستشفي، وبالأخص قسم الاستقبال والطوارئ، لما له من أهمية كبيرة، حيث إنه يخدم محافظة بني سويف والمحافظات المجاورة والعدد الكبير الذي تستقبله يوميًا سواء أيام الطوارئ أو في الأيام العادية.

وتقدم وحدة الإصابات والحوادث الجديدة رعاية شاملة لأولئك الذين يعانون من الصدمات الجسدية والحوادث والكوارث، وستكون إضافة جديدة لقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.

وكانت جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، قد أطلقت أمس، مبادرة "نحو التصنيع الأخضر" بالتعاون مع وزارة البيئة بحضور الدكتورة هناء جمعة، المدير الفني لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي بوزارة البيئة، وعمداء كليات العلوم، والصيدلة، والدراسات العليا، والزراعة، والفنون التطبيقية، وعلوم الأرض، والهندسة، والدكتور مصطفي الديب مدير مركز تطوير الأداء الجامعي، والدكتورة همت محمد مدير وحدة الاستشارات وربط البحوث بالصناعة، وعدد من ممثلي الشركات والمصانع بمحافظة بني سويف.

وأوضح رئيس الجامعة، أن تلك المبادرة تهدف إلى دعوة المصانع والشركات بمحافظة بني سويف للتحول للتصنيع الأخضر، وتبني عمليات تصنيعية خضراء للحد من المخاطر البيئية، وتوفير حلول علمية حول بعض المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي وتؤثر على البيئة.

وأكد الدكتور منصور حسن دور جامعة بني سويف في دفع عجلة التنمية الصناعية، والحفاظ على البيئة والتعريف بإمكانياتها المادية والبشرية لمساعدة المصانع في وضع الخطط الاستراتيجية للتحول للتصنيع الأخضر سواء في العمليات التصنيعية أو التخلص من المخلفات بطرق آمنة على البيئة، ووضع حلول لإعادة التدوير واستخدام الطاقة النظيفة.