نائب محافظ بني سويف يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بصفط راشين

زار الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، اليوم، مجلس صفط راشين، لمتابعة سير العمل في مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة".

جاء ذلك بحضور مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا، وفي إطار تكليفات المحافظ "د. محمد هاني غنيم "بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

وتابع نائب المحافظ مستجدات سير العمل بمشروع إحلال وتجديد المبني الإداري بمركز شباب فزارة "تحت إشراف جهاز التعمير والإسكان " وتضمنت الانتهاء من الهيكل الخرساني والواجهة وأعمال التشطبيات الداخلية ورفع كفاءة السور الخارجي للمركز ، وذلك ضمن 24 مشروعا يتم تنفيذها في قطاع الشباب والرياضة، بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي القرية والقرى المجاورة وممارسة الرياضة من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الرياضية والشبابية

وزار نائب محافظ بني سويف مشروع مجمع خدمات صفط راشين وبلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات به 100%،على مساحة 560 متر ويتكون من دور أرضى وأول وثاني علوى، ويشمل(مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين،مكتب بريد،وحدة للتضامن الاجتماعي ،وحدة محلية ،مكتب تموين،شهر عقاري) وذلك ضمن 6مجمعات خدمية يتم إنشاؤها، تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير والإسكان لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة ومميكنة داخل المبنى لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع بدائرة المجلس القروي وتوابعه.

وتضمنت الزيارة تفقد سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الصحة،و تشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية.

وتفقد نائب المحافظ الموقف التنفيذي لمشروع مركز طب الأسرة بصفط راشين والذي يتم إنشاؤه "طبقا لمعايير التأمين الصحي الشامل"بجانب تفقد سير العمل بمشروع مركز تنمية الأسرة والطفولة " إنشاء جديد" ، والذي يتم تنفيذه ضمن 6 مشروعات في قطاع التضامن الاجتماعي لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة ببا في القطاع

بالإضافة إلى متابعة التنفيذى لبعض المشروعات التى يتم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية و تشمل إنشاء وتطوير نقاط الإطفاء والأسواق والمواقف العمومية للسيارات، ضمن المشروعات التى تشرف عليها وزارة التنمية المحلية، حيث تفقد نائب المحافظ أعمال إنشاء موقف صفط راشين ، لدعم وتحسين مستوى الخدمة المقدمة في هذا المجال