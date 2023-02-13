15 فبراير.. صالون «حديث الأربعاء» يحتفي بمذكرات المخرج مراد منير

يستضيف "صالون الأربعاء"، الذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية، المخرج المسرحي مراد منير، لمناقشة كتابه "الغجري.. مذكرات مخرج مسرحي" وذلك في تمام السادسة مساء الأربعاء، 15 فبراير، بمركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا.

ومن المُقرر أن يستعرض المخرج مراد منير أبرز محطات الكتاب، التى تجسد محطاته الإبداعية كمخرج مسرحي. ويناقشة الناقد الدكتور أحمد مجاهد، والناقد المسرحي جرجس شكري، والدكتورة شيماء فودة، ويدير اللقاء الدكتورة شهد مختار.

ومراد منير، مخرج مسرحي، كون فرقة مسرحية تحت اسم "المسرح التجريبي في الثقافة الجماهيرية" بقصر ثقافة الحرية، كانت أخر أعماله مسرحية "زيارة سعيدة جداً"، ومن ابرز أعماله "الملك هو الملك"، "منين أجيب فلوس"، "ولولي"، و "ملك الشحاتين".