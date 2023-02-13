الإثنين 13 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق المتهمين بقتل شخص لسرقته فى سوهاج للمفتى

اعدام
اعدام

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، إحالة أوراق عامل مقيم بطهطا، و"طالب ومقيم بطهطا، إلى فضيلة المفتي، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما، لاتهامهما بقتل المجني عليه "م خ"، مع سبق الإصرار والترصد، بإطلاق النار عليه من سلاح ناري كان بحوزتهما بدائرة مركز طهطا وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر مايو للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين محمد سعد مرسي، ومحمد يوسف عبد الله، بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

 بداية أحداث القضية عندما تلقى رئيس المباحث بلاغًا بالعثور على جثة مواطن بها عدة إصابات متفرقة بالجسد، وتم نقله إلى مستشفى طهطا جثة هامدة إثر إطلاق النار عليه.

وكشفت التحريات، عن أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة، حيث قاما بسرقة الدراجة النارية الخاصة به والهاتف المحمول من المجنى عليه أثناء سيرهما ليلا بالطريق العام، وعندما حاول مقاومتهما قاما بإخراج سلاح ناري وإطلاق النار عليه، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

واتخاذ الإجراءات وإجراء التحريات والقبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات سوهاج إحالة أوراق عامل طالب المستشار شريف أحمد سعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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