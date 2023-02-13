المشدد 15 سنة لـ8 متهمين في قضية «كفن عين شمس»

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة في القضية المعروفة إعلاميا بكفن عين شمس، وذلك في قضية جديدة لهم بتهمة خطف أحد أقاربهم بالإكراه تحت تهديد السلاح واحتجازه بالقوة وإجباره على توقيع شيكات وإيصالات امانة.

كشف أمر الإحالة أن المتهمين خطفوا المجني عليهم، وأشارت إلى أن المتهمين استعرضوا القوة ولوَّحوا بالعنف والتهديد ضد المجني عليهم، وذلك بقصد ترويعهم وإلحاق أذى معنوي بهم وفرض السطوة عليهم، وذلك تحت تهديد أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم، وتهديد أمنهم، وتعريض حياتهم للخطر، حال كونهم أكثر من شخصين وحاملين أسلحة.