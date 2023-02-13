الإثنين 13 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 15 سنة لـ8 متهمين في قضية «كفن عين شمس»

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة في القضية المعروفة إعلاميا بكفن عين شمس، وذلك في قضية جديدة لهم بتهمة خطف أحد أقاربهم بالإكراه تحت تهديد السلاح واحتجازه بالقوة وإجباره على توقيع شيكات وإيصالات امانة.

كشف أمر الإحالة أن المتهمين خطفوا المجني عليهم، وأشارت إلى أن المتهمين استعرضوا القوة ولوَّحوا بالعنف والتهديد ضد المجني عليهم، وذلك بقصد ترويعهم وإلحاق أذى معنوي بهم وفرض السطوة عليهم، وذلك تحت تهديد أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم، وتهديد أمنهم، وتعريض حياتهم للخطر، حال كونهم أكثر من شخصين وحاملين أسلحة.

محكمة جنايات شمال القاهرة العباسية 8 متهمين السجن المشدد

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر باقية على عهد فلسطين

الأكثر قراءة

المطرب محمد فؤاد يتعرض للنصب فى 12 مليون جنيه

«تنفيذ إعدام محمد عادل فجر اليوم وتسليم جثته لوالدته».. الحقيقة الكاملة

«إتش سى»: توقعات بصعود سهم «طلعت مصطفى» خلال ٢٠٢٣ بفضل انتعاش قطاع السياحة

تعرض 5 آلاف طفل لانتهاكات جنسية من جانب أعضاء الكنيسة البرتغالية

إقبال كبير على منافذ «كلنا واحد» لشراء السلع بأسعار مخفضة

محافظ أسيوط يشيد بانطلاق مبادرة «مستقبل أخضر»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الإخوان.. إلى أين؟

جمال-أسعد

الأسعار يا حكومة

محمد العسيري

وبينا ميعاد.. السر فى البساطة

محمود خليل

محمد على و«النظرة المصالحية» للدين

ماجد حبته

استشراف حكومات المستقبل

أحمد الصغير

ارتباك المصطلحات السياسية عن نُظم الحكم عند المصريين!

د هند جاد

سرقة أطفالنا.. دون عقاب

ماجد حبته

برلمانات العرب وأمنهم الغذائى

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ساحات العقاب.. كيف ترد إسرائيل على العمليات الفلسطينية وصواريخ غزة؟

مصر تحذر من تبعات قرار إسرائيل «شرعنة» بؤر استيطانية فى الأراضى المحتلة

الخارجية الفلسطينية: قرارات الكابينت الإسرائيلى تصعيد خطير يهدد بتفجير ساحة الصراع